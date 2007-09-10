FACUA Sevilla considera positivo el gravamen del 50% sobre el IBI de las viviendas vacías siempre que se aplique de forma justificada
El secretario general de FACUA Sevilla solicitará información detallada sobre la iniciativa al delegado de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento en la reunión que mantendrán el próximo 12 de septiembre.
FACUA.org
Sevilla-10/09/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera que el gravamen del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías de la capital es una medida positiva siempre que se aplique de forma justificada y sin generar indefensión en