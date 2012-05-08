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FACUA Sevilla considera que construir un aparcamiento en la Alameda sería una agresión al modelo de movilidad de la ciudad

La asociación advierte que no existe una demanda real que justifique el proyecto, la zona ya cuenta con estacionamientos rotatorios que no llegan a estar completos.

FACUA.org
Sevilla-08/05/2012
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FACUA Sevilla muestra su total rechazo a la intención del Gobierno municipal de construir un aparcamiento subterráneo en la Alameda de Hércules y considera que sería una agresión al modelo de movilidad urbana sostenible de la ciudad.

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