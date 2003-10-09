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FACUA Sevilla considera que la tarifa única al aeropuerto de los taxis es improcedente y asume el fraude como inevitable

La Asociación se ha opuesto en la Comisión de Precios a la fijación de un importe para todos los trayectos que tengan como origen o destino el aeropuerto.

FACUA.org
Sevilla-09/10/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA considera injusta la implantación de la tarifa única al aeropuerto de los taxis, aprobada hoy, por lo que se ha opuesto a ella en la Comisión de Precios de Andalucía. Ésta fija un precio úni

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