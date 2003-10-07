FACUA Sevilla considera que las subidas tarifarias de Tussam son claramente lesivas para sus usuarios y utilizan criterios de empresa privada
La Asociación lamenta que se castigue a las economías más débiles con subidas que casi alcanzan el cuádruple del IPC previsto en el billete univiaje y el bonobús con transbordo.
FACUA.org
Sevilla-07/10/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA considera que las subidas tarifarias aprobadas hoy por el Consejo de Administración de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM (Tussam) resultan claramente lesivas para los usuarios, especialmente para los principales destinatari