FACUA Sevilla critica el método de asignación de los aparcamientos para residentes en diversas zonas de la capital
Considera injusto que el Ayuntamiento haya permitido la adjudicación por orden de llegada de los usuarios y advierte que la posibilidad de acceder a dos plazas por vivienda hará que se vean beneficiadas menos familias.
FACUA.org
Sevilla-23/11/2006
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