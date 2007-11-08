FACUA Sevilla critica el 'olvido' del Ayuntamiento al no incluir en la nueva Ordenanza la regulación de la publicidad del Metrocentro
Los autobuses de Tussam cubiertos por anuncios no tienen acceso al centro histórico.
FACUA.org
Sevilla-08/11/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA critica que la nueva Ordenanza sobre publicidad aprobada ayer por el Ayuntamiento de Sevilla no regule la publicidad integral que aparece actualmente en el Metrocentro.
FACUA Sevilla demanda que la publicidad que pueda