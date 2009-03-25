FACUA Sevilla critica la falta de respuesta de Torrijos a sus reivindicaciones sobre Sevici
Le trasladó hace un mes las importantes deficiencias detectadas en el servicio y le pidió participación en el necesario debate sobre su calidad y futuras tarifas.
FACUA.org
Sevilla-25/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA critica la falta de respuesta del Primer Teniente de Alcalde de la capital a las demandas que le remitió hace ya un mes en relación a las continuas e importantes deficiencias en el servicio prestado por Sevici y