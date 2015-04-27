FACUA Sevilla critica la irresponsable opacidad del Ayuntamiento sobre el decomiso de alimentos caducados
El alcalde se niega a hacer público el nombre de la empresa a la que se incautaron quesos caducados hace tres años y sepias en mal estado con moscas pegadas.
FACUA.org
Sevilla-27/04/2015
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FACUA Sevilla critica la irresponsable opacidad del Ayuntamiento hispalense en relación al decomiso de alimentos en mal estado que iban a suministrarse a las casetas de Feria de los distritos municipales.
La asociación considera inaceptable que el alcalde, Juan Ignaci