Nuestras accionesIban a suministrarse a las casetas de Feria de los distritos municipales

FACUA Sevilla critica la irresponsable opacidad del Ayuntamiento sobre el decomiso de alimentos caducados

El alcalde se niega a hacer público el nombre de la empresa a la que se incautaron quesos caducados hace tres años y sepias en mal estado con moscas pegadas.

FACUA.org
Sevilla-27/04/2015
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FACUA Sevilla critica la irresponsable opacidad del Ayuntamiento hispalense en relación al decomiso de alimentos en mal estado que iban a suministrarse a las casetas de Feria de los distritos municipales.

La asociación considera inaceptable que el alcalde, Juan Ignaci

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