FACUA Sevilla critica que el Consistorio devuelva a la Junta un 47% de las ayudas a familias sin recursos
La asociación considera inadmisible la falta de ejecución de los presupuestos por parte del Ayuntamiento, que debe además pagar intereses de demora por el reintegro.
FACUA.org
Sevilla-18/01/2018
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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de la capital tenga que devolver a la Junta de Andalucía casi la mitad de la partida destinada a ayudas a las familias con pocos recursos. En concreto, se trata de 362.696 euros, un 46,5% de la transferencia de 779.393 euros que le realizó l