FACUA Sevilla critica que la Cámara de Comercio utilice el solar de El Porvenir para hacer negocio
El Ayuntamiento modificó el Plan Especial de Urbanismo de la zona en 2014 para aumentar la edificabilidad del terreno en un 220%, disparando su precio de venta, sin exigir ninguna contraprestación a la entidad.
FACUA.org
Sevilla-12/03/2019
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