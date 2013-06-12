FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad de un Consejo de Comercio sin representantes de los usuarios
La asociación exige al Ayuntamiento que aclare los motivos por los que veta el acceso a uno de los principales agentes implicados en el mercado como son los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-12/06/2013
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FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad del Consejo Municipal de Comercio, un órgano en el que sorprendentemente no están representados los consumidores y usuarios como unos de los principales agentes del mercado.
Ante la convocatoria del pleno de este miércoles, FACUA