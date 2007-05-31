FACUA Sevilla demanda al futuro equipo de Gobierno de la capital que no aumente las tarifas de los aparcamientos
El nuevo aparcamiento de José Laguillo, un 58% más caro que el del Mercado de Triana, también de concesión municipal y gestionado por Aussa.
FACUA.org
Sevilla-31/05/2007
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