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FACUA Sevilla demanda al futuro equipo de Gobierno de la capital que no aumente las tarifas de los aparcamientos

El nuevo aparcamiento de José Laguillo, un 58% más caro que el del Mercado de Triana, también de concesión municipal y gestionado por Aussa.

FACUA.org
Sevilla-31/05/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA demanda al futuro equipo de Gobierno de la capital que no apruebe tarifas por encima de las existentes en otros aparcamientos públicos de concesión municipal cuando se empiece a tarificar por minutos, como ha ocu

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