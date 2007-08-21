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FACUA Sevilla denuncia a dos terrazas de verano ante Consumo por vulnerar la normativa sobre el derecho de admisión

Casino y Montpensier exigen el pago de entrada a los hombres, pero no a las mujeres.

FACUA.org
Sevilla-21/08/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial del Gobierno andaluz a las terrazas de verano Casino y Montpensier por vulnerar la normativa sobre derecho de admisión y discriminar en funci&

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