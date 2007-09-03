FACUA Sevilla denuncia a Martín Casillas y Sando por aplicar tarifas no autorizadas en tres aparcamientos de titularidad municipal
Lamenta que las tarifas aprobadas por la Delegación de Movilidad no hayan contado con la opinión de los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-03/09/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha denunciado hoy a las empresas Martín Casillas y Sando por aplicar tarifas no autorizadas por el Ayuntamiento hispalense en tres aparcamientos públicos de los que son concesionarias.
En sus denuncias, F