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FACUA Sevilla denuncia a una empresa que se hace pasar por la Policía Municipal pidiendo 'donativos' para la edición de una revista

La Asociación ha informado de los hechos al delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla.

FACUA.org
Sevilla-05/06/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha dirigido un escrito al delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, José Gallardo, para informarle de las prácticas de una empresa que se hace pasar por la Policía Municipal pidiendo do

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