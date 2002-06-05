FACUA Sevilla denuncia a una empresa que se hace pasar por la Policía Municipal pidiendo 'donativos' para la edición de una revista
La Asociación ha informado de los hechos al delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-05/06/2002
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