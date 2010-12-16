Nuestras accionesPuede ser caótica

FACUA Sevilla denuncia errores y graves carencias en la información sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico

La Asociación critica que el Ayuntamiento de la capital no haya asumido su compromiso de participación de las organizaciones sociales.

FACUA.org
Sevilla-16/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla denuncia errores, anomalías y graves carencias en la información del Ayuntamiento de la capital a los usuarios sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico, que puede convertirlo en un caos.

Así se lo ha trasladado la Asociaci&oa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos