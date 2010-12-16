FACUA Sevilla denuncia errores y graves carencias en la información sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico
La Asociación critica que el Ayuntamiento de la capital no haya asumido su compromiso de participación de las organizaciones sociales.
FACUA.org
Sevilla-16/12/2010
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FACUA Sevilla denuncia errores, anomalías y graves carencias en la información del Ayuntamiento de la capital a los usuarios sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico, que puede convertirlo en un caos.
Así se lo ha trasladado la Asociaci&oa