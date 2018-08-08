FACUA Sevilla denuncia esperas de hasta 45 minutos tras el recorte de autobuses de Tussam en verano
La asociación critica que la situación se agrava por el hecho de que numerosas paradas carecen de un techado y asientos, por lo que los usuarios, entre ellos ancianos y embarazadas, tienen que padecer largas esperas de pie y expuestos al sol.
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Sevilla-08/08/2018
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Autobús de Tussam pasando por la Torre del Oro, en Sevilla. | Imagen: flcikr.com/vallausa (CC BY 2.0).
FACUA Sevilla denuncia esperas de hasta 45 minutos en las paradas de Tussam tras el hachazo en la flota de autobuses este mes de agosto. En total, hay 46 coches menos que en la misma fecha de 2017, una reducción del 27%.
La asociación critica que la situación se agrava