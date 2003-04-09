FACUA Sevilla denuncia la campaña Bus@migo de Tussam
Incluye un negocio de mensajes a móviles con graves anomalías en la información sobre sus características, ofrece premios difíciles de conseguir y recaba información personal de los usuarios vulnerando la normativa de protección de datos.
FACUA.org
Sevilla-09/04/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA denuncia la campaña Bus@migo que acaba de poner en marcha Tussam. La empresa municipal de autobuses ofrece premios que en algunos casos son extremadamente difíciles de conseguir por los usuarios que realicen un uso hab