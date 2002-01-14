FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento de la capital quiere subir hasta un 16,5% las tarifas de la Zona Azul
Las nuevas tarifas también castigarán a los residentes, con una propuesta de subida de casi un 11% en el abono anual.
FACUA.org
Sevilla-14/01/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA denuncia que el Ayuntamiento de la capital pretende aplicar una subida desproporcionada y abusiva en las tarifas de la Zona Azul, que llegan hasta el 16,48% en la fracción mínima de las zonas de alta y media rotaci&oac