FACUA Sevilla denuncia que los aparcamientos rotatorios del Casco Histórico de la capital agravarán el caos circulatorio
La Asociación advierte que el Ayuntamiento está tomando decisiones de espaldas a los representantes ciudadanos y a los propios criterios del PGOU y el Plan Integral de Ordenación Viaria.
FACUA.org
Sevilla-03/06/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA denuncia que los aparcamientos de rotación previstos por el Ayuntamiento de Sevilla en la Encarnación, la Alameda y San Luis agravarán el caos circulatorio del Casco Histórico de la ciudad.
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