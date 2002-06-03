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FACUA Sevilla denuncia que los aparcamientos rotatorios del Casco Histórico de la capital agravarán el caos circulatorio

La Asociación advierte que el Ayuntamiento está tomando decisiones de espaldas a los representantes ciudadanos y a los propios criterios del PGOU y el Plan Integral de Ordenación Viaria.

FACUA.org
Sevilla-03/06/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA denuncia que los aparcamientos de rotación previstos por el Ayuntamiento de Sevilla en la Encarnación, la Alameda y San Luis agravarán el caos circulatorio del Casco Histórico de la ciudad.

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