FACUA Sevilla desarrolla en Gelves una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios de los centros de salud
La Asociación ha editado un folleto, que distribuye entre los usuarios y entidades sociales de la localidad.
FACUA.org
Sevilla-14/06/2002
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