Nuestras acciones3.150 euros

FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 18% en el precio de un mismo coche tras comparar en varios concesionarios

La Asociación ha realizado un estudio sobre siete automóviles en 28 concesionarios.

FACUA.org
Sevilla-05/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha efectuado un estudio sobre veintiocho concesionarios de automóviles de la provincia para evaluar las diferencias en sus precios y la cantidad que puede llegar a ahorrarse un consumidor si compara entre varios estable

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos