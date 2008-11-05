FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 18% en el precio de un mismo coche tras comparar en varios concesionarios
La Asociación ha realizado un estudio sobre siete automóviles en 28 concesionarios.
FACUA.org
Sevilla-05/11/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha efectuado un estudio sobre veintiocho concesionarios de automóviles de la provincia para evaluar las diferencias en sus precios y la cantidad que puede llegar a ahorrarse un consumidor si compara entre varios estable