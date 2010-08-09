FACUA Sevilla evita la subida retroactiva en las tarifas de Sevici anunciada por el Ayuntamiento
Advirtió de su ilegalidad a la empresa y la corporación local. Ahora demanda que la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad no vuelva a mantenerla al margen de la configuración de las nuevas tarifas.
FACUA.org
Sevilla-09/08/2010
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