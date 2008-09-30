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FACUA Sevilla exige al ayuntamiento que cese en el cobro de multas en la zona azul sin que estén refrendadas por la policía local

El consistorio se escuda en que pueden recaudarse las denuncias pagadas de forma voluntaria por los conductores.

FACUA.org
Sevilla-30/09/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA, ha exigido al Ayuntamiento de la capital hispalense que cese en el cobro de multas impuestas en la zona azul por los controladores sin que éstas se encuentren refrendadas por la policía local.

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