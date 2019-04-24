FACUA Sevilla insta al diálogo entre la Junta y Metro de Sevilla ante la huelga indefinida convocada
La asociación reclama una pronta solución para que la movilidad y los intereses de los pasajeros se vean afectados lo menos posible.
FACUA.org
Sevilla-24/04/2019
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Imagen: Junta de Andalucía.
FACUA Sevilla pide a la Junta de Andalucía y al comité de empresa de transporte Metro de Sevilla que dialoguen y lleguen a un acuerdo que acabe con la huelga indefinida convocada desde el pasado sábado 13 de abril. La asociación reclama una pronta solución al co