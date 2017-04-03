FACUA Sevilla interviene en una mesa redonda sobre el estado de la sanidad pública
Organizado por el Círculo de Podemos de San Jerónimo, el debate contará con la intervención de Isabel Moya, miembro del equipo jurídico de la asociación. Se celebra este martes 4 de abril desde las 19 horas.
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Sevilla-03/04/2017
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FACUA Sevilla interviene este martes en una mesa redonda sobre el estado de la sanidad p�ública, los recortes que ésta viene sufriendo en perjuicio de los ciudadanos y de la atención que reciben en hospitales y ambulatorios, así como acerca de las reivindicaciones que l