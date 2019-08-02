FACUA Sevilla lamenta la respuesta de Tussam tras pedir que no baje la frecuencia de autobuses en verano
En su escrito, la asociación pone a modo de ejemplo las líneas 3, 6 y 34, donde los tiempos de espera superan los 15 minutos. La empresa asegura que la oferta "es la adecuada y se ajusta a la demanda de viajeros".
FACUA.org
Sevilla-02/08/2019
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Autobús de Tussam pasando por la Torre del Oro, en Sevilla. | Imagen: flcikr.com/vallausa (CC BY 2.0).
FACUA Sevilla lamenta la respuesta dada por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) tras pedirle que no disminuya la frecuencia de los autobuses durante los meses de verano, especialmente en las horas punta, esto es entre las 7:00 y las 8:00 horas o sobre las 16:00 horas.