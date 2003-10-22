FACUA Sevilla logra que Supermercados MAS indemnice a una consumidora que sufrió un accidente mientras compraba
La empresa ha pagado 7.200 euros a la socia de FACUA Sevilla, que sufrió un latigazo cervical y lumbar, además de una tendinitis.
FACUA.org
Sevilla-22/10/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha logrado que Supermercados MAS indemnice con 7.200 euros a una consumidora que resbaló mientras compraba.
T.S.P. sufrió una caída en la frutería del supermercado tras pisar frutas que estaban es