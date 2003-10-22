Nuestras acciones

FACUA Sevilla logra que Supermercados MAS indemnice a una consumidora que sufrió un accidente mientras compraba

La empresa ha pagado 7.200 euros a la socia de FACUA Sevilla, que sufrió un latigazo cervical y lumbar, además de una tendinitis.

FACUA.org
Sevilla-22/10/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha logrado que Supermercados MAS indemnice con 7.200 euros a una consumidora que resbaló mientras compraba.

T.S.P. sufrió una caída en la frutería del supermercado tras pisar frutas que estaban es

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos