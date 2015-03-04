Nuestras acciones

FACUA Sevilla muestra su apoyo al centro de discapacitados de Canf-Cocemfe y exige soluciones a la Junta

La asociación recuerda que la Administración andaluza se había comprometido a dar continuidad al centro de la calle Portobelo, cuyo contrato con la gestora acabó el pasado 28 de febrero.

FACUA.org
Sevilla-04/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla ha vuelto a mostrar su apoyo hoy al centro polivalente de discapacitados de la calle Portobelo, gestionado hasta el pasado 28 de febrero por Canf-Cocemfe (confederación Andaluza de Personas con Discapacid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos