FACUA Sevilla muestra su apoyo al centro de discapacitados de Canf-Cocemfe y exige soluciones a la Junta
La asociación recuerda que la Administración andaluza se había comprometido a dar continuidad al centro de la calle Portobelo, cuyo contrato con la gestora acabó el pasado 28 de febrero.
FACUA.org
Sevilla-04/03/2015
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FACUA Sevilla ha vuelto a mostrar su apoyo hoy al centro polivalente de discapacitados de la calle Portobelo, gestionado hasta el pasado 28 de febrero por Canf-Cocemfe (confederación Andaluza de Personas con Discapacid