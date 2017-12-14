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FACUA Sevilla ofrece quince charlas sobre los abusos de la banca a jóvenes y adultos de la provincia

Impartidas entre octubre y diciembre, las formaciones tratan sobre la cláusula suelo y los servicios y productos financieros.

FACUA.org
Sevilla-14/12/2017
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FACUA Sevilla ha puesto en marcha una campaña informativa sobre el sector bancario en varios centros educativos de la provincia. En concreto, la asociación está impartiendo quince charlas sobre cláusula suelo y otros abusos de la banca en distintos institutos de ense&n

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