FACUA Sevilla ofrece quince charlas sobre los abusos de la banca a jóvenes y adultos de la provincia
Impartidas entre octubre y diciembre, las formaciones tratan sobre la cláusula suelo y los servicios y productos financieros.
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Sevilla-14/12/2017
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