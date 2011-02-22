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FACUA Sevilla organiza una Jornada sobre el sector del agua en Alcalá de Guadaíra

En colaboración con Emasesa, se celebrará en el Centro de Servicios Sociales este miércoles 23 de febrero.

FACUA.org
Sevilla-22/02/2011
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FACUA Sevilla, en colaboración con Emasesa, organiza este miércoles 23 de febrero en Alcalá de Guadaíra una Jornada sobre el sector del agua. El acto dará comienzo a partir de las 17.00 horas en el Centro de Servicios Sociales, en la calle Termo Maqueda s/n.

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