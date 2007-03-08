FACUA Sevilla participa en unas jornadas sobre desarrollo agrario organizadas por CC.OO.
El secretario general de la Asociación intervino en una mesa redonda acerca de cultivos ecológicos y precios agrarios.
FACUA.org
Sevilla-08/03/2007
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El secretario general de FACUA Sevilla, Manuel Baus Japón, participó el pasado 7 de marzo en las jornadas Desarrollo agrario: un futuro basado en lo justo para todas y todos, organizadas por CC.OO. Sevilla.
Baus intervino en la mesa redonda Cultivos e