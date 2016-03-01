Nuestras accionesPresenta una denuncia contra la empresa

FACUA Sevilla pide a Consumo de la Junta que multe a la discoteca Bandalai por un anuncio machista

Un cartel publicitario de la empresa muestra el texto "F*** ME" y la imagen de una joven desnuda de cintura para arriba que se está desabrochando el pantalón.

FACUA.org
Sevilla-01/03/2016
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FACUA Sevilla ha denunciado a la discoteca Bandalai ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud por un anuncio machista lanzado este fin de semana. Un cartel publicitario de la empresa muestra el texto «F*** ME» y la imagen de una joven desnuda de cintura

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