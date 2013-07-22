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FACUA Sevilla pide a las administraciones que busquen soluciones al suministro de luz en Burguillos

El alcalde burguillero no contesta a las solicitudes de reunión de la asociación tras imponer el cobro de un servicio prestado de forma deficiente a 277 viviendas que carecen de la infraestructura adecuada.

FACUA.org
Sevilla-22/07/2013
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Burguillos y de la Diputación de Sevilla para exigir soluciones al problema de suministro eléctrico en 277 vivien

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