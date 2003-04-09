FACUA Sevilla pide a Sánchez Monteseirín que suspenda el negocio de mensajes de móviles puesto en marcha por Tussam
El coste que los usuarios deben asumir para participar en el concurso a través de mensajes SMS asciende a 3,13 euros. La Asociación considera que este tipo de iniciativas está fuera de lugar en una empresa municipal.
FACUA.org
Sevilla-09/04/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA pide al alcalde de la capital hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, que suspenda el negocio de mensajes a móviles puesto en marcha por la empresa municipal de autobuses Tussam. Tras la denuncia hecha pú