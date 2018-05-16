FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento de Dos Hermanas que elimine la contaminación acústica en Echegaray
La asociación ha sabido por su delegación municipal nazarena que los ruidos generados por unos extractores de titularidad pública afectan desde hace años a los vecinos de esta calle.
FACUA.org
Sevilla-16/05/2018
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Imagen: sevillapedia.wikanda.es/Carlosrs (CC BY 2.0).
FACUA Sevilla solicita a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dos Hermanas que acabe con la contaminación acústica que se lleva produciendo desde hace años en la calle Echegaray.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su d