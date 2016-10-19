FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que dé difusión masiva a las bonificaciones fiscales para 2017
La asociación, miembro del CESS, respalda el proyecto presentado de ordenanzas y valora el amplio consenso con el que se han aprobado el dictamen de este organismo.
FACUA.org
Sevilla-19/10/2016
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FACUA Sevilla valora que el Ayuntamiento haya congelado la mayor parte de los impuestos municipales. | Imagen: flickr.com/vallausa (CC BY 2.0).
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital que lleve a cabo una campaña masiva de difusión de las bonificaciones a las que buena parte de la ciudadanía tiene derecho sobre las tasas e impuestos locales, recogidas en el proyecto de ordenanzas fiscales para 2017. La as