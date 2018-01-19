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FACUA Sevilla pide al Instituto del Taxi de la ciudad la eliminación de la tarifa del aeropuerto

La asociación reclama que la revisión tarifaria no sea una mera subida de los costes, sino una reestructuración completa de los precios.

FACUA.org
Sevilla-19/01/2018
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FACUA Sevilla ha reclamado al Instituto del Taxi de Sevilla, dependiente de la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, que realice una reestructuración completa de las tarifas y elimine la que va desde o hacia el aeropuerto.

El Instituto del Taxi de Sevill

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