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FACUA Sevilla pide cambios en los teléfonos de atención al usuario de empresas públicas por sus elevados precios

El metro, el Consorcio de Transportes, Tussam, Emasesa, Emvisesa, Lipasam y Aljarafesa utilizan líneas 902 cuyo precio por minuto es cinco veces más caro que el de una llamada local.

FACUA.org
Sevilla-13/04/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha reclamado cambios en los teléfonos de atención al usuario de empresas públicas de transportes, suministro de agua, limpieza y vivienda debido a sus elevados precios.

El Metro de Sevilla, el Cons

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