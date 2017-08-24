FACUA Sevilla pide explicaciones tras la caída de parte del techo de la sala de diálisis del Macarena
La asociación exige transparencia sobre las inversiones que se están realizando para el mantenimiento de las instalaciones: quiere saber si los recortes están poniendo en peligro la seguridad de las personas.
FACUA.org
Sevilla-24/08/2017
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Entrada principal del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. | Imagen: flickr.com/photos/bvsspa (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Sevilla considera extraordinariamente preocupante la caída, este miércoles, de parte del techo de la unidad de diálisis del Hospital Virgen Macarena, aunque en en este caso el incidente no ha tenido consecuencias personales ni entre los pacientes ni en el personal del c