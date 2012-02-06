FACUA Sevilla pide que se abra una investigación sobre una posible recogida irregular de basuras
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, explica en Twitter que los camiones de Lipasam mezclan los residuos orgánicos con los reciclables en la Alameda de Hércules debido al "mal uso de los contenedores".
FACUA.org
Sevilla-06/02/2012
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FACUA Sevilla ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que se abra una investigación en profundidad sobre la posible recogida irregular de contenedores de basura en la Alameda de Hércules.
Por medio de dos escritos remitidos al alcalde, Juan Ignacio Zoido,