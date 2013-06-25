FACUA Sevilla pide reunirse con el Ayuntamiento de Burguillos tras crear un mercado eléctrico propio
El Consistorio pretende actuar desde este martes como generador, distribuidor y comercializador de luz para 277 viviendas sin infraestructura adecuada. Ya se han producido los primeros cortes a quienes no se acogen a este sistema.
FACUA.org
Sevilla-25/06/2013
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