FACUA Sevilla pide una comisión de investigación sobre el pelotazo urbanístico de la Cámara de Comercio
La entidad ha vendido un terreno en El Porvenir a un fondo de Luxemburgo por 20 millones de euros. En 2014, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobó un cambio en el Plan de Urbanismo que disparó su precio.
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Sevilla-13/03/2019
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Imagen: José Ángel García/Diario de Sevilla
FACUA Sevilla reclama la creación en el Ayuntamiento de la capital de una comisión de investigación sobre el pelotazo urbanístico que ha dado la Cámara de Comercio con la venta de un terreno en el barrio de El Porvenir al fondo de inversión luxemburgu&eac