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FACUA Sevilla pregunta a 60 ayuntamientos cómo está afectando la reforma local a sus políticas de consumo

La norma retira a los ayuntamientos la potestad para ejercer el control de mercado y la defensa de los consumidores desde los municipios.

FACUA.org
Sevilla-03/02/2014
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FACUA Sevilla ha solicitado a sesenta ayuntamientos de la provincia información sobre cómo están desarrollando sus políticas de consumo tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administraci

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