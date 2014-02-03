FACUA Sevilla pregunta a 60 ayuntamientos cómo está afectando la reforma local a sus políticas de consumo
La norma retira a los ayuntamientos la potestad para ejercer el control de mercado y la defensa de los consumidores desde los municipios.
FACUA.org
Sevilla-03/02/2014
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FACUA Sevilla ha solicitado a sesenta ayuntamientos de la provincia información sobre cómo están desarrollando sus políticas de consumo tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administraci