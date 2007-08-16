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FACUA Sevilla realiza una campaña sobre 'Consumo responsable y sostenible’ en San Juan de Aznalfarache

El ciclo de conferencias se ha realizado en asociaciones de vecinos, muheres y mayores.

FACUA.org
Sevilla-16/08/2007
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FACUA Sevilla ha celebrado en junio un ciclo de conferencias en asociaciones de vecinos, mujeres y mayores de San Juan de Aznalfarache en el marco de un programa subvencionado por el Ayuntamiento de la localidad. Dentro de la campaña, también se ha editado una guía bajo el t&

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