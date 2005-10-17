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FACUA Sevilla rechaza el II Plan de Modernización del Taxi

La Asociación se muestra contraria a la retirada de cincuenta licencias para aumentar la rentabilidad del sector, que no hará otra cosa que perjudicar a los usuarios al incrementar los tiempos de espera de los usuarios para encontrar un taxi, al igual que el hecho de continuar limitando a 214 el número de vehículos que podrán funcionar a doble turno.

FACUA.org
Sevilla-17/10/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha expresado su voto contrario al II Plan de Modernización del Sector del Taxi en la reunión que celebra hoy el Consejo de Gobierno del Insti

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