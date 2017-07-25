Nuestras accionesAgilizar los trámites no puede ser excusa para minimizar riesgos

FACUA Sevilla rechaza la reducción de los controles para abrir negocios relacionados con la salud

La nueva ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla permitirá abrir una clínica o una farmacia si no superan una determinada superficie con una simple declaración responsable.

FACUA.org
Sevilla-25/07/2017
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FACUA Sevilla desaprueba las modificaciones que el Ayuntamiento de Sevilla ha introducido en la ordenanza municipal reguladora de obras y actividades y que pretende llevar ante el próximo pleno municipal para su aprobación, por entender que, en las actividades relacionadas con la sa

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