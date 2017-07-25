FACUA Sevilla rechaza la reducción de los controles para abrir negocios relacionados con la salud
La nueva ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla permitirá abrir una clínica o una farmacia si no superan una determinada superficie con una simple declaración responsable.
FACUA.org
Sevilla-25/07/2017
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