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FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones por venta de tabaco en mal estado en la Feria

La Asociación está a la espera de respuesta a las denuncias presentadas por las irregularidades en establecimientos ambulantes y casetas municipales.

FACUA.org
Sevilla-04/05/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha recibido numerosas reclamaciones de usuarios que han sufrido mareos, vómitos, dolores de estómago y diarreas tras el consumo de tabaco vendido por comerciantes ambulantes en el recinto ferial y la Calle del In

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