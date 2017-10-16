FACUA Sevilla reclama a Espadas que dé marcha atrás en la peligrosa e injustificada bajada del IBI
El Consejo Económico y Social de Sevilla, integrado por organizaciones sociales, grupos políticos, empresarios, sindicatos y expertos, critica las ordenanzas fiscales previstas por el Ayuntamiento.
FACUA.org
Sevilla-16/10/2017
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El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), del que forma parte FACUA Sevilla, ha aprobado en el Pleno celebrado este lunes el dictamen sobre el Proyecto de Modificación de Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de Precios Públicos del Ayuntamiento de Sevilla para el añ