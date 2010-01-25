FACUA Sevilla reclama a Orange que indemnice a los vecinos de Aznalcázar afectados por la interrupción del servicio
La compañía telefónica ha dejado sin cobertura a estos usuarios más de un mes.
FACUA.org
Sevilla-25/01/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha recordado a Orange que deberá indemnizar a sus clientes del municipio de Aznalcázar afectados por una interrupción del servicio telefónico durante cuarenta y dos días.
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